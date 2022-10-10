KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu'nda konuştu: (1)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu'nda konuştu: (1)

AA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu'nda konuştu: (1)

ERZİNCAN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "'Hayır' diyen Rum tarafını mükafatlandırıp onları tek başına Avrupa Birliği'ne aldılar. Şu anda Avrupa Birliği oyunlarıyla bizlere ya Avrupa'ya federal çap altında gireceksiniz ya da izolasyon, tecrit ve bütün ambargolar devam edecek ve siz yok olup gideceksiniz. Öyle sanıyorlar ama yanılıyorlar." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve TDT Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın himayelerinde, Türk Devletler Teşkilatının Aksakallılar Konseyi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılışı ve Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu programı düzenlendi.

Üniversitenin Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Türkistan Salonu'ndaki programın açılışında konuşan Tatar, sempozyumda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Asıllarının, özlerinin, gönüllerinin, tarihlerinin bir olduğunu ve gelecekte de bir olmak için mücadele verdiklerini bildiren Tatar, "Çünkü belki savrulmuş, serpilmiş ve adaletsizliklerle karşı karşıya gelmiş ama hepsinin ardından gelebilen birlik ve beraberlik içerisinde direnebilen, o gönül bağlarıyla gönül coğrafyamızdaki ve düşler, bizi yıllar sonra bir araya getirebilmiş ve bunun gücüyle şu anda haykırıyoruz." dedi.

Tatar, Kıbrıs'ta çok acılar çektiklerini, göçler yaşadıklarını ve soykırımlardan geçtiklerini anlatarak, şunları dile getirdi:

"3,5 asır, 350 yıl Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde olan, tapusu Türk milletinde olan Kıbrıs Adası'nın elbette bizler için çok önemli ve ehemmiyetli, Atatürk'ün de dediği gibi 'Mühim' olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Mühim bir ada çünkü Türkiye'nin 40 mil uzaklığında ve biz iddia ediyoruz ki kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı sizlerin en yüreğindeki temsilciniz Türk Devletidir. Toprağıyla, halkıyla, demokrasisiyle, yaşamıyla, sınırlarıyla ve Türkiye Cumhuriyetinin resmi olarak tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Mavi Vatan'da da hakları vardır. Mavi Vatan bizler için çok değerli bir vatandır.

Çünkü günümüzde artık vatan dendiğinde sadece toprak değil, aynı zamanda denizlerdeki hakkımız, hukukumuz, denizin dibindeki hidrokarbon ve enerji potansiyeli ve kaynakları ve göklerde, hava sahasında o coğrafyadaki hakkımızı, hukukumuzu ve irademizi temsil eden milli hassasiyetlerimizdir. O yüzden Kıbrıs dendiğinde güneyde küçük bir ada olarak kimse bunu görmesin. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk dünyası ile oradaki bizler serhat bekçileri, mücahitler ve şehitler diyarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, Mavi Vatan'da, göklerde hava sahasında bütün bu haklarımızla birleştiğimizde o zaman işte bu zaman gönül coğrafyası çok daha anlamlı, milli, kutsal ve hepimiz için çok önemli bir potansiyel arz etmektedir."

Kıbrıs'taki mücadelelerinin esas itibarıyla egemenlik ve devlet meselesi olduğuna dikkati çeken Tatar, "Çünkü yıllar itibarıyla İngiliz sömürge yönetiminde maalesef 1923 Lozan Anlaşmasıyla egemenliği devredilen Kıbrıs'ta, Rum ve Yunan ikilisinin bazı müttefikleriyle Kıbrıs'taki Türk halkını yok etmek ve Kıbrıs Adası'nı Rum ve Yunan Adası yapmak için yaptıkları tüm hukuksuzlukların ve saldırılan ne kadar gayrimeşru olduğunu hep birlikte haykırdık." diye konuştu.

Tatar, kendi yönetmekte olduğu siyasetin bir bakıma 1960 anlaşmalarından kaynaklanan "müktesep hak" dedikleri egemenlik haklarının bir tezahürü olduğunu söyledi.

Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti ile yıllardır yürüttükleri politikada ortaya koydukları iyi niyetlerin boşa çıkmasını seyrettiklerini belirten Tatar, "Türk dünyası da eminim bütün bu gelişmeleri izlemiştir. Çünkü oynanan oyun büyük bir uluslararası tezgahtır. O tezgah bizi federal bir anlaşmanın içine hapsetmek ve orada Kıbrıs Türk halkını şehitleriyle, geçmişiyle, kaderiyle, her türlü ödediği bedellerle bizi bir azınlık statüsünde oraya hapsetmektir." İfadelerini kullandı.

Tatar, verilen vaatlerin tutulmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"'Hayır' diyen Rum tarafını mükafatlandırıp onları tek başına Avrupa Birliği'ne aldılar. Şu anda Avrupa Birliği oyunlarıyla bizlere ya Avrupa'ya federal çap altında gireceksiniz ya da izolasyon, tecrit ve bütün ambargolar devam edecek ve siz yok olup gideceksiniz. Öyle sanıyorlar ama yanılıyorlar. Çünkü bizim arkamızda sizler varsınız, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devletler Teşkilatı var. O yüzden bizler için çok kıymetlisiniz. Mazlum bir halk olan Kıbrıs Türk halkının çektiği acılar ve soykırımlar bizleri yok etmek için yapılanlar karşısında bu birlik, beraberlik, milliyetçilik ve gönül birliği bizlerin gücüdür. Çünkü biz Doğu Akdeniz'de sizlerin temsilcisiyiz. Doğu Akdeniz denildiğinde ticaret yollarıdır, enerji koridorudur, oradaki Mavi Vatan'dır. Bütün bunların toplamında orada büyük bir vatan parçası vardır ve bu vatan parçası bütün Türklük dünyasının oradaki uzantısıdır.'

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Binali Yıldırım, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu'nda konuştu: (2)
YEREL HABERLER Binali Yıldırım, Uluslararası Türk Dünyası ...
Binali Yıldırım, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu'nda konuştu: (1)
YEREL HABERLER Binali Yıldırım, Uluslararası Türk Dünyası ...
Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu Erzincan'da başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu Erzincan'da ...
Ersin Tatar: Türkiye Cumhuriyeti'ni kıskanarak birtakım oyunlara giriyorlar (2)
YEREL HABERLER Ersin Tatar: Türkiye Cumhuriyeti'ni kıskanarak ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da Kıbrıs gazileriyle buluştu:
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve AK Parti Genel ...
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da gençlik festivaline katıldı
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Erzincan'da konuştu:
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Erzincan'da konuştu:
Ersin Tatar: Türkiye Cumhuriyeti'ni kıskanarak birtakım oyunlara giriyorlar
YEREL HABERLER Ersin Tatar: Türkiye Cumhuriyeti'ni kıskanarak ...
Erzincan'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
YEREL HABERLER Erzincan'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Erzincan Ballı Barajı 11 bin 570 dekarlık tarım arazisini sulayacak
YEREL HABERLER Erzincan Ballı Barajı 11 bin 570 dekarlık tarım ...
Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, ...
Erzincan'da bodrumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Erzincan'da bodrumda mahsur kalan köpeği itfaiye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.