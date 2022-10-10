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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu'nda konuştu: (2)

AA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu'nda konuştu: (2)

ERZİNCAN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Yeni siyasetimiz, egemen eşitlik ve eşit ulusal statü dediğimiz bu yeni haklarımızın yani 1960 Anlaşması'ndan kaynaklı haklarımızın tescil edilmesiyle ancak tekrar resmi olarak müzakere masasına döneceğimizi, Türkiye'mizin de tam desteğiyle bütün dünyaya haykırmış durumdayız." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın himayelerinde, Türk Devletler Teşkilatının Aksakallar Konseyi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılışı ve Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu yapıldı.

Üniversitenin Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Türkistan Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan Tatar, Kıbrıs'ta bütün olayları yakından takip ettiklerini söyledi.

"Bütün hayalleri, hala daha Kıbrıs'ın bir Helen adası olmasıdır. Gün gelip Türkiye'nin çekilmesi ve meydanın boş kalmasıyla Yunanistan ile müttefikleriyle oradaki karşı zihniyetin orada hakim olması hayal ediliyor." diyen Tatar, Türk Devletler Teşkilatının önemini vurguladı.

Tatar, "Bizlerin gönül ve dil birliği, aynı ırktan gelmemiz ve gönül dünyasının insanları olarak bizlerin hak ettiği, oradaki ulusal çıkarlarımızın korunması ve devamıdır." dedi.

Milli ve büyük bir meselenin içinde olduklarını ifade eden Tatar, "Yeni siyasetimiz, egemen eşitlik ve eşit ulusal statü dediğimiz bu yeni haklarımızın yani 1960 Anlaşması'ndan kaynaklı haklarımızın tescil edilmesiyle ancak tekrar resmi olarak müzakere masasına döneceğimizi, Türkiye'mizin de tam desteğiyle bütün dünyaya haykırmış durumdayız. Bu, çok önemliydi çünkü biz birlikteyiz. O kadar önemlidir. Dolayısıyla yeni siyaset iki egemen devletin iş birliğiyle Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabileceğidir." diye konuştu.

Tatar, mücadelelerinin uzun yıllardır sürdüğünü, aşama aşama hak ettikleri noktada uluslararası toplumun Kıbrıs'ın gerçeklerini görebileceğine inandığını vurguladı.

Bir anlaşmanın olabilmesi için gerçeklere bakılması gerektiğini anlatan Tatar, "Gerçeklere baktığınızda Kıbrıs'ta 60 yıldır iki devlet vardır." dedi.

Tatar, 1963'ten sonra Kıbrıslı Türklerin, katliamların ardından kendi devletlerini kurduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"O devlet, aşama aşama şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak devam etmektir. Onun için egemen eşitlik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkı yaşamını devam ettirmeli. Orada Türk Devletler Teşkilatının bir saygın üyesi olarak inşallah önümüzdeki yıllarda Türk bayraklarının gönderde dalgalandırıldığı ve Türk halkının bağımsız, özgür ve egemenlik haklarıyla yaşamını sürdürebileceği bir vatan toprağı olmaya devam etmelidir. Tarih bu toplantıyı belki de kaydedecektir çünkü bu toplantıda önemli konuşmalar olacaktır. Buradaki konuşmalar, değerlendirmeler mutlaka bize ilham kaynağı olacaktır. İşte ilham kaynağı olarak bizleri daha da güçlendirmek ve bizlerin yakınlaşmasıyla özellikle bu iletişim çağında ulaşımla ve her türlü sosyal ve internet aracılığıyla o kadar yakınlaşmışsınız ki artık Türk Devletleri Teşkilatının başarılı olmaması için hiçbir neden kalmamıştır çünkü bütün engeller kalkmıştır.

76 yıl önce o engeller bizi şu kadar yıl sonra artık teknolojik gelişmelerle bir araya getirmiş ve bizlerin gönül birliği ve coğrafyası öyle bir daralmış ve yakın gelmiş ki artık o birlikteliği daha da yüceltmek, bizlerin birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığımız her yerde hayatın, egemenliğin, bayrağın, vatan sevgisinin, milletin, daha önemli noktada bizleri birleştiren bir unsur olarak bizlerin güç kaynağı olmaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi.

Programa 43 ülkeden yaklaşık 800 uzman akademisyen ve Aksakallar Heyeti üyeleri katıldı.

Programın ardından katılımcılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Kapalı Fuaye alanında bulunan "Resim, Heykel, Fotoğraf ve Seramik Sergisi"nin açılışını yaparak eserleri inceledi. Cumhurbaşkanı Tatar, burada döner haline getirilen Erzincan tulum peynirini kesti.

Programa Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

(Bitti)

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