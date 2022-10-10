AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da Türk Denizciliği konulu konferansa katıldı:

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte, Erzincan'da düzenlenen "Geçmişten Günümüze Türk Denizciliği" konulu konferansa katıldı.

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu kapsamında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesindeki Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Türkistan Salonu'nda, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı tarafından "Geçmişten Günümüze Türk Denizciliği" konulu bir konferans verildi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Yaycı'nın, denizlerdeki mücadelesinin yanında 15 Temmuz sonrası Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) mücadelede de büyük katkıları ve emekleri olduğunu söyledi.

Yaycı'nın o dönemde kendilerine büyük destekleri olduğunu bildiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Tabi ki Türkiye'nin hedefi barış içinde komşularıyla ve dünyayla yaşamak. Ancak biz rahat duruyoruz ama rahat durması gerekenler rahat durmuyor. Onun için de 'Eğer istersen sulhu salah, hazır ol cenge’ prensibiyle hareket ediyoruz. Sağ olsun canla başla çalışıyor. Bugün de buraya katılarak Türk denizciliği konusunda bize kapsamlı bilgiler aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Denizler olmazsa dünyanın yarısı açlıktan yarısı da soğuktan ölür. Denizler o kadar önemlidir."

TÜRK DEGS Başkanı Doç. Dr. Yaycı da sunumunda, genelde Türklerin denizci olmadığı ve Türklerin denizcileşmesi gerektiğinin söylendiğini aktardı.

Bu sözleri söyleyenlerin, aynı zamanda Türklerin at koşturmaktan başka bir şey yapmadığını söylediklerini de anlatan Yaycı, "Yani Türkler sanki denizle yeni tanışıyormuş gibi addederler. Halbuki ki sayın Binali Yıldırım konuşmasında, 'Türk tarihinin ne zaman başladığı tespit edilemedi' diye çok iyi ifade ediyor. Gittikçe derine iniyor." dedi.

Yaycı, gemi demirini İskit Türkleri'nin bulduğunu anımsatarak, "Dünyada bugüne kadar kullanılan gemi demirini bulan Türklerdir. Türklerin denizciliği demirden başlar. Bizim atalarımız sadece demiri bulmakla da kalmamış, bu coğrafyada denizlere isim vermişler. Avrasya'da ve Afrika'da isim vermişler. Bizim atalarımız yönleri de renklerle adlandırmışlar. Türkler işte denizleri de yönlerine göre renkleriyle adlandırmıştır." diye konuştu.

Yapılan sunumların ardından AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Yıldırım, Yaycı'ya plaket verdi.

Konferansa, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent de katıldı.

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