KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Erzincan'da gençlerle buluştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Erzincan'da gençlerle buluştu:

AA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Erzincan'da gençlerle buluştu:

ERZİNCAN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye çağ atladı, büyük ve başarılı devlet. Her alanda insan kaynağıyla ve potansiyeliyle ve elde ettiği başarılarıyla bütün Türk devletlerine yön verebilecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kütüphanesi'nde, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu kapsamında "Gençlik Buluşması" programında üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.

Tatar, AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’a böyle önemli bir toplantı yapılmasında ortaya koyduğu iradeden dolayı teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'nda yer alabilmesi için çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle sürdürdüğünü belirten Tatar, her geçen gün ulaşım ve iletişim imkanlarıyla küresel dünyada Türk devletlerinin birbirlerine daha da yakınlaştığını söyledi. Tatar, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla yıllar önce Türk devletleri arasına konan suni engellerin ortadan kalkmasıyla, dünyadaki teknolojik imkanlarla artık o engeller tamamen ortadan kalkmıştır, o bakımdan gönül birliği içerisinde gönül coğrafyasında bizlerin birbirine daha da yakınlaşması elbette tüm halklarımızın refahı ve mutluluğu için önemli bir takım adımların atılmasına vesile olmaktadır. Türk birliğine geldiğimizde gerçekten burada çok çalışma olacak. 700 milyar dolarlık ticaret hacminin ancak 18 milyar doları kendi aramızda. Diğer o ticaret başka memleketlerle yapılmaktadır. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki yıllarda Türk Devletler Teşkilatı'nın daha da yakınlaşmasıyla alınacak olan ortak kararlarla bu var olan ticaret hacmi, bu devlet teşkilatı içerisinde, Türk soyundan ve geleneklerinden gelen devletlerin birlikte ticaret yapmalarına yönelik, yani birbirimizi tercih etmek suretiyle..."

KKTC'de cumhurbaşkanı olmanın kendisi için şeref olduğunu dile getiren Tatar, kendisi için önemli olanın anavatanı Türkiye Cumhuriyeti ile milli siyasette birlikte çalışabilmek olduğunu kaydetti.

Tatar, Türkiye'nin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Dünyayı birçok kez gezmiş biri ve az çok bu işleri bilen biri olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin liderliğinde ve önderliğinde bütün Türk devletlerine çok önemli imkanlar verilebilecektir. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne her alanda yol göstermektedir. Çünkü Türkiye çağ atladı, büyük ve başarılı devlet. Her alanda insan kaynağıyla ve potansiyeliyle ve elde ettiği başarılarıyla bütün Türk devletlerine yön verebilecektir."

Programa, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Akın, MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da Türk Denizciliği konulu konferansa katıldı:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da ...
Binali Yıldırım: Türk Devletleri Teşkilatı'nın amacı kimseyi korkutmak değil
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Türk Devletleri Teşkilatı'nın amacı ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu'nda konuştu: (1)
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Türk Dünyası ...
Binali Yıldırım, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu'nda konuştu: (2)
YEREL HABERLER Binali Yıldırım, Uluslararası Türk Dünyası ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu'nda konuştu: (2)
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Türk Dünyası ...
Binali Yıldırım, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu'nda konuştu: (1)
YEREL HABERLER Binali Yıldırım, Uluslararası Türk Dünyası ...
Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu Erzincan'da başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu Erzincan'da ...
Ersin Tatar: Türkiye Cumhuriyeti'ni kıskanarak birtakım oyunlara giriyorlar (2)
YEREL HABERLER Ersin Tatar: Türkiye Cumhuriyeti'ni kıskanarak ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da Kıbrıs gazileriyle buluştu:
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve AK Parti Genel ...
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da gençlik festivaline katıldı
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Erzincan'da konuştu:
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Erzincan'da konuştu:
Ersin Tatar: Türkiye Cumhuriyeti'ni kıskanarak birtakım oyunlara giriyorlar
YEREL HABERLER Ersin Tatar: Türkiye Cumhuriyeti'ni kıskanarak ...
Erzincan'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
YEREL HABERLER Erzincan'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Erzincan Ballı Barajı 11 bin 570 dekarlık tarım arazisini sulayacak
YEREL HABERLER Erzincan Ballı Barajı 11 bin 570 dekarlık tarım ...
Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, ...
Erzincan'da bodrumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Erzincan'da bodrumda mahsur kalan köpeği itfaiye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.