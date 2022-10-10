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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da gençlerle buluştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da gençlerle buluştu:

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Ortak refahın, güvenliğin, barışın ve kardeşliğin daha da fazla geliştirilmesi için Türkiye başta olmak üzere bütün Türk devletleri ve bölge ülkeleri birlikte çalışma kararlılığındayız." dedi.

Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Kütüphanesinde, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu kapsamında "Gençlik Buluşması" programında üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, soru cevap şeklinde gerçekleşen programda, Türk Devletleri Teşkilatının Avrupa Birliği'ne kıyasla çok daha yeni bir teşkilat olduğunu söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatının Balkanlardan başlayıp Doğu Türkistan'a kadar uzanan tarihi İpek Yolu üzerinde 45 tarihi şehrinin bulunduğunu ve 2 gözlemci, 5 asil 7 üyesi bulunan genç bir teşkilat olduğunu bildiren Yıldırım, "Geçen yıl İstanbul Zirvesi'nde teşkilatın ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi ve artık kurumsal bir kimlik kazandı." dedi.

Yıldırım, öncelikli hedeflerinin ortak alfabe, tarih, coğrafya, ulaşım ve iletişim altyapısının tam entegrasyonu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Serbest dolaşım büyük ölçüde başlamıştır. Bugün Türk Devletleri arasında gidiş gelişlerde bir iki devlet istisna olmak üzere tamamen serbesttir. Karşılıklı gidiş gelişler yapılabilmektedir ama işin daha başındayız. Yapılacak daha çok işimiz ve yolumuz var. Önceden Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev 'Biz iki devlet, bir milletiz' demişti. Bu zaten her şeyi ifade ediyor. Sınırların kardeşler arasında çok fazla bir anlamı olmadığını ifade ediyor. Şimdi artık bir millet iki devlet değil daha fazla devletiz. Kuzey Kıbrıs, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve 6 devletiz ama bir milletiz. İleride daha da artacak."

Birlik ve teşkilatın amacının uzakları yakın etmek, sınırları sembolik hale getirmek, ekonomi, kültür, tarih ve dilde entegrasyonu gerçekleştirmek olduğuna değinen Yıldırım, "Bunu yaptığımız zaman bölgenin huzurunu, güvenliğini, refahını da geliştirmiş olacağız. Bizim kültür olarak dünya anlayışı bakımından sömürgeci bir anlayışımız yok. Bizim tarihimizde sömürge yok. Bizim anlayışımızda Türk Devletleri Teşkilatının ve Türk Dünyası'nın geleceğinde mutluluk, refah, güvenlik ve kardeşlik vardır." diye konuştu.

- "FETÖ dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyetlerde bulunuyor"

Yıldırım, bir öğrencinin FETÖ'yle mücadeleye ilişkin sorusu üzerine, 15 Temmuz'un istiklale ve istikbale yönelik alçak bir terör hareketi olduğunu söyledi.

FETÖ'nün arkasında destekçilerinin bulunduğunu, bunları bildiklerini ve mücadelenin kesintisiz devam ettiğini anlatan Yıldırım, "FETÖ dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyetlerde bulunuyor. Bu terör örgütü dünyanın 150 farklı ülkesinde faaliyettedir ve bunların faaliyetleri de ne yazık ki çok farklı. 'Hasan Sabbah Örgütü' tarzında bir faaliyetleri vardır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu zor bir mücadeledir. Kimin ne olduğunu anlamak kolay değildir. Çok titiz bir mücadeledir. Onun için uzun zaman almaktadır. Buna rağmen bazı dost bildiğimiz ülkeler hala bunlara destek vermektedir. Ama Türk Devletleri Teşkilatında bulunan ülkelerin büyük bir kesimi burada Türk devletinden yana yerlerini almıştır. Yıllardan beri orada çöreklenen bu terör örgütünü kazıyıp kökünü kurutmak için çalışmaktadır. Ama onlar için de bu kolay olmamaktadır."

Türkiye'yi zayıflatmak için hala FETÖ'yü destekleyen ülkeler olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları dile getirdi:

"İsmini vermeyeceğim bir Türk devletinde sadece 2 üniversiteleri, 18 tane orta öğretim kurumları var. Bunların yerine konabilecek okulların açılması zaman almıştır. Buradaki terör birimlerinin çökertilmesi zaman almıştır. Hamdolsun bugün düne göre daha iyi konumdayız. Bunların zararını biz gördük ama istiyoruz ki kardeşlerimiz, dostlarımız, başka ülkeler zarar görmesin. Maarif Vakfını kurduk. Maarif Vakfı dost kardeş ülkelerde okullar açtı. Buradaki öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirleri aldı. Niye bu mücadele bitmiyor. Bu mücadele kolay kolay bitmez. Bu örgütü Türkiye'yi zayıflatmak için hala destekleyen ülkeler olduğunu biliyoruz ama bizim kararlılığımız ve mücadelemiz ilk günkü gibi artarak devam edecek. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu bayrak inmez. Bu millet asla ve asla bağımsızlığına karşı koyanlara yol vermez."

- "Bölge ülkeleri birlikte çalışma kararlılığındayız"

Yıldırım, Azerbaycan'ın 44 günde zafer kazandığını ve Karabağ olayından sonra Türk dünyasının öz güveninin daha da arttığını ifade ederek, "Türk devletlerine yönelik herhangi bir işgal herhangi bir tacize karşı, Türk Devletleri Teşkilatının ve Türk Devletlerinin ne kadar hazırlıklı olması gerektiği, bağımsızlığın ne kadar değerli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. İnşallah bundan böyle, ortak refahın, güvenliğin, barışın ve kardeşliğin daha da fazla geliştirilmesi için Türkiye başta olmak üzere bütün Türk devletleri ve bölge ülkeleri birlikte çalışma kararlılığındayız." diye konuştu.

Türk Dünyası ile ilişkileri geliştireceklerini kaydeden Yıldırım, "Rusya da, Çin de bu coğrafyanın ayrılmaz bir parçasıdır, önemlidir ve bu bölgede ilişkilerimizi geliştirerek gerek Çin'le, gerekse Rusya ile iç işlerine karışmamak üzere toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygı gösterme temelinde bölgedeki müşterek çalışmalarımız devam edecektir. Gerek Çin'de gerekse Rusya'da bizim soydaşlarımız vardır. Onun için Türk Dünyası'nın, Kafkasların, Orta Asya'nın geleceği parlaktır. Güneş doğudan doğmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Gençlik Buluşması" programında müzik bölümü öğrencileri tarafından çalınan ve seslendirilen bazı türkülere de eşlik etti.

Programda, Hukuk Fakültesi öğrencisi Azerbaycanlı Kenan İsmailzade'nin doğum gününde Yıldırım ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme fırsatı yakaladığını belirtmesi üzerine Yıldırım ve Tatar, programın sonunda sürpriz yaparak İsmailzade'ye doğum günü pastası kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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