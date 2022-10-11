Erzincan'daki silahlı kavgada 2 şüpheli tutuklandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Karaağaç Mahallesi 785. Sokak'ta A.Y'yi pompalı tüfekle bacağından yaraladıkları iddia edilen İ.Ş. ve oğlu P.Ş'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olayın geçmişi

Erzincan'da dün A.Y ile aralarında daha önceden husumet bulunan İ.Ş. ve oğlu P.Ş. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, pompalı tüfekle A.Y'yi yaralayan baba ve oğlu emniyet ekiplerince yakalanmıştı.

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