Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezinde kayak sezonu öncesi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerince kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kış tatilini Ergan Dağı'nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı kayakseverleri ağırlamaya hazırlanan merkezde, senaryo gereği, telesiyej ve gondolda mahsur kalanların kurtarılması için bölgede güvenlik önlemi alındı.

JAK ve AFAD ekipleri, daha sonra halatla telesiyej ve gondola tırmanıp burada mahsur kalanları indirdi.

İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdür Vekili Abdurrahim Duman, gazetecilere, kayak sezonunun sona ermesi sonrası yaklaşık 5 aylık süreçte tesislerin mekanik ve elektrik bakımlarının yapıldığını anlattı.

Yeni sezonunun yaklaşması dolayısıyla olası olumsuzluklara hazırlık amacıyla tatbikat düzenlediklerini belirten Duman, "JAK ve AFAD ekipleriyle bir kurtarma tatbikatı gerçekleştirdik. Teknik personelimiz de görev aldı. Kayak merkezimizin daha güvenilir olduğunu da tatbikatla tespit etmiş olduk. Merkezimiz kar yağışıyla kayak tutkunlarını ağırlamaya başlayacak, misafirlerimizle güzelleşip hayat bulacak." dedi.

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