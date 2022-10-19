Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin, dün Akyazı uygulama noktasında bir otobüste yakaladığı 8 düzensiz göçmenin yurda girişlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına aldığı İran uyruklu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Mohammad D, Touhıd P, Jalal E. ve Manouchehr S. adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan 4 zanlı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.