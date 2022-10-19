Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

AA

Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin, dün Akyazı uygulama noktasında bir otobüste yakaladığı 8 düzensiz göçmenin yurda girişlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına aldığı İran uyruklu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Mohammad D, Touhıd P, Jalal E. ve Manouchehr S. adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan 4 zanlı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da duruşma sonrası tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Erzincan'da duruşma sonrası tartıştığı kişiyi öldüren ...
GÜNCELLEME - Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Erzincan'da otomobilin çarptığı ...
Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü
YEREL HABERLER Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ...
(Görüntülü)DURUŞMA SONRASI, KIZINA İSTİSMARDA BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE YARGILANAN SANIĞIN BABASINI ÖLDÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DURUŞMA SONRASI, KIZINA İSTİSMARDA ...
Duruşma sonrası kızına istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanığını babasını öldürdü
YEREL HABERLER Duruşma sonrası kızına istismarda bulunduğu ...
Erzincan'da duruşması sonrası çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Erzincan'da duruşması sonrası çıkan silahlı kavgada 1 ...
Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan'ın "Üzümlü sarucu" tescille daha bilinir hale gelecek
YEREL HABERLER Erzincan'ın "Üzümlü sarucu" tescille daha bilinir ...
Erzincan'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Erzincan'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı öne ...
(Görüntülü) BAŞBAĞLAR KATLİAMI DAVASI YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAŞBAĞLAR KATLİAMI DAVASI YENİDEN ...
Başbağlar katliamı davası yeniden görülmeye başlandı
YEREL HABERLER Başbağlar katliamı davası yeniden görülmeye başlandı
GÜNCELLEME - Başbağlar Katliamı ile ilgili 20'si firari 21 sanığın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Başbağlar Katliamı ile ilgili 20'si ...
Başbağlar Katliamı ile ilgili 20'si firari 21 sanığın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Başbağlar Katliamı ile ilgili 20'si firari 21 sanığın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.