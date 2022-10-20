Erzincan'da kamyonet kasasında 18 düzensiz göçmen yakalandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yasal olmayan yollarla yurda giren 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı.



Bu çalışma çerçevesinde gerçekleştirilen kontrollerde, Ağrı'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan bir kamyonetin kasasında arama yapıldı.



Aramada, kaçak olarak yurda giren ve üzerlerinde kimliği bulunmayan Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişilerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.



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