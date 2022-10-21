Milli badmintoncu Zehra Erdem'in hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli badmintoncu Zehra Erdem'in hedefi olimpiyat şampiyonluğu

AA

Milli badmintoncu Zehra Erdem'in hedefi olimpiyat şampiyonluğu

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans öğrencisi milli badmintoncu Zehra Erdem, olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor.

Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübünde oynarken geçtiğimiz ay Fransa Süper Ligi'nde Fos sur Mer takımına transfer olan Erdem, ilk maçını 10-12 Ekim tarihlerinde Marsilya'da yapıp müsabakaların ardından Erzincan'a döndü ve antrenmanlarını burada sürdürüyor.

Badmintonda iki Avrupa şampiyonluğu ve 2 kez de Avrupa ikinciliği bulunan Erdem, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olmak istiyor.

Milli badmintoncu Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yaşındayken izlediği bir müsabakadan heyecan duyarak bu spora başladığını söyledi.


- "Türkiye'de bir ilki daha başardım"


Kendisine çok yüksek hedefler koyarak başladığı sporda hayallerindeki gibi devam ettiğini ifade eden Erdem, küçük yaşlardan beri Avrupa, Türkiye ve Balkan şampiyonlukları aldığını belirtti.

Erdem, şöyle devam etti:

"15 ve 17 yaş Avrupa Şampiyonalarında şampiyon oldum. Bu Türkiye'nin ilk Avrupa şampiyonluğuydu bir ilki başarmıştım. 19 yaşta, 2018'de Avrupa üçüncüsü oldum, bu da benim için çok güzel bir başarıydı. Daha sonra, 2018'de Avrupa'nın en genç başarılı oyuncusuna aday gösterildim ve ikinci oldum. Bu da benim için çok onur vericiydi, çok mutluydum. Türkiye'de bir ilki daha başardım."

Fransa liginde oynamaya başladığını belirten Erdem, kendisi için sevindirici olduğunu, bunun da bir başarı olduğunu belirterek, hocasına ve ailesine desteklerden dolayı teşekkür etti.

Milli takımdaki görevinin devam ettiğini ifade eden Erdem, "Fransa liginde oynuyorum ama milli takıma Erzincan'da devam ediyorum. Antrenmanlarımı burada yapacağım. Erzincan'ı yine gururlandıracağım ama Fransa'da kulüpler adına oynayacağım. Milli takımımı da yine en iyi şekilde Türkiye olarak temsil edeceğim. Çok mutluyum, ilk maçımıza 2-0 galibiyetle başladım. İnşallah devamı gelir." diye konuştu.

Hedeflerini paylaşan Erdem, "Şu andaki hedefim olimpiyatlara gitmek ve şampiyonluk elde etmek. Bir ilki başarmak istiyorum. Ülkemi, şehrimi, hocalarımı, ailemi ve kendimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.


- Antrenör Murat Sönmez: "Madalyalar kazandıran bir sporcumuz"


Badminton Milli Takımı Antrenörü Murat Sönmez ise sporcuları Erdem'in, Erzincan'da yetişen başarılı bir badmintoncu olduğunu söyledi.

Erdem'in başarılarını vurgulayan Sönmez, şunları kaydetti:

"Erzincan'da yetiştirdiğimiz çocuğun, Avrupa'da isim yapması ve Fransa liginden teklif alıp oradaki Süper Lig'de oynaması bizim için çok gurur verici bir durum. Türkiye'nin ismini en iyi şekilde temsil eden madalyalar kazandıran bir sporcumuz."

Sporcularının aldığı derecelerin yurt dışında bazı kulüplerin dikkatini çektiğini ifade eden Sönmez, "Gittiği kulüp de dünya ikincisi olan bir kulüp, çok iyi sporcuları barındırıyor. Fransa Ligi'nde şampiyonluğa oynayan bir ekip. Fransa'da ilk maçına gitti ve ilk oynadığı iki turnuvada da iki maçını da kazanarak Türkiye'yi Fransa'da çok iyi bir şekilde temsil etmiş oldu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Erzincan'da esnaf ziyareti
YEREL HABERLER İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Erzincan'da esnaf ziyareti
Erzincan'da kamyonet kasasında 18 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Erzincan'da kamyonet kasasında 18 düzensiz göçmen ...
Kemah Tuzlaköy Barajı tamamlandığında ekonomiye 5 milyon lira katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Kemah Tuzlaköy Barajı tamamlandığında ekonomiye 5 ...
Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla ...
Erzincan'da duruşma sonrası tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Erzincan'da duruşma sonrası tartıştığı kişiyi öldüren ...
GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da otomobilin çarptığı ...
GÜNCELLEME - Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Erzincan'da otomobilin çarptığı ...
Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü
YEREL HABERLER Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.