Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, dün Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında bir kamyonette yakalanan 18 düzensiz göçmenin yurda girişlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar A.S, İ.G. ve K.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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