Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, dün Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında bir kamyonette yakalanan 18 düzensiz göçmenin yurda girişlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar A.S, İ.G. ve K.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.