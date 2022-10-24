Erzincan'da düğün konvoyundaki kazada 5 kişi yaralandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kamyonetin düğün konvoyundaki otomobile arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.Ö idaresindeki 24 BC 576 plakalı kamyonet, Akyazı köyü ile Ekşisu Mesire Alanı arasındaki yolda düğün konvoyunda bulunan M.C'nin kullandığı 60 BK 024 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle otomobil yoldan çıktı.

Yaralanan iki araçtaki M.K.K (17), F.C (35), M.A.K (11), E.K (10) ve N.K (41) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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