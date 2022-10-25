Anagold 24Erzincanspor'da teknik direktör Ümit Karan ile yollar ayrıldı

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ERZİNCAN (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor, teknik direktör Ümit Karan ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ümit Karan ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Vermiş oldukları emeklerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 15 puan toplayan Anagold 24Erzincanspor, averajla 11. bulunuyor.

Anagold 24Erzincanspor, ligin 11. haftasında Eşin Group Nazilli Belediyespor'a deplasmanda 4-1 yenilmişti.

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