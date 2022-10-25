Erzincan'da sonbaharın güzelliğini yansıtan ormanlar dronla görüntülendi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, sonbaharın yeşil, sarı ve kahverengi tonlarıyla güzelliğine güzellik katan ormanlar, dronla görüntülendi.



İlçede her mevsim ayrı bir güzellik sunan Refahiye ilçesindeki ormanlarda yer alan ağaçların yaprakları, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve kahverenginin bir çok tonuyla kaplandı.

Yaprakları farklı renklerdeki ağaçların oluşturduğu manzara ve yörenin temiz havası, Erzincan-Sivas kara yolundan geçen vatandaşların beğenisini topluyor.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar zaman zaman araçlarıyla durup hem fotoğraf çekiyor hem doğanın tadını çıkartıyor. Bazı vatandaşlar da yörede piknik yaparak şehrin stresinden uzaklaşıyor.

Civardaki Kova, Ekecik köyleri mevkiindeki ormanlar, AA muhabirlerince dronla görüntülendi.





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