Erzincan Belediyesi ektiği hububatın geliri ile ihtiyaç sahiplerine destek olacak

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ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan Belediyesi, 500 dönümde yapmaya başladığı tarımla ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi destek sağlayacak.

Kentte farklı noktalarda bulunan boş arazileri değerlendirip çiftçilere örnek olmak ve ihtiyaç sahiplerine destek sunmak isteyen belediye çalışma başlattı.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce kullanılmayan 500 dönümlük araziye tarım makineleriyle arpa ve buğday ekimi yapılıyor.

Belediye tarafından hububattan elde edilecek gelirle kentteki ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi destek sunulacak.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AA muhabirine, kentin güçlü yanının tarım olduğunu söyledi.

Belediyeye ait 500 dönüme yakın alanda ekim yaptıklarını ifade eden Aksun, şöyle konuştu:

"Gerçekleştirdiğimiz ürünler arasında en verimli olanları yine halkımızla da paylaşıp ekimlerinin yapılmasını sağlamak arzusundayız. Erzincan'ın güçlü yanı olan tarım ve hayvancılığı harekete geçirip hem istihdamı sağlamak hem de buradaki ekilebilir alanların ekilmesini sağlamakla bu niyetimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Erzincan çiftçimiz verimli ürün aldığında arazileri ekmekten vazgeçmeyeceği kanaatindeyiz. Erzincan’ın ekilebilir alanlarının şu anda yüzde 75’e yakını boş durumda. Onların değerlendirilmesini ve dikkati çekmek istiyoruz."

Aksun, çiftçilere örnek olmanın yanında ihtiyaç sahiplerine de destek olmak istediklerini belirterek, "Erzincan'da yapmış olduğumuz ekimlerden elde edilen ürünleri, ihtiyaçlı insanlarla paylaşmak istiyoruz. Bunu nakdi ve ayni olarak gerçekleştirebiliriz. Elde edilecek gelir ihtiyaçlı ailelerle paylaşılacaktır." diye konuştu.

Gelecek yıl seracılıkla ilgili çalışma yapacaklarını anlatan Aksun, bu şekilde ürünlerle pazar alanlarını genişletmek istediklerini dile getirdi.

Aksun, belediye olarak tarım projeleriyle çiftçilere öncülük etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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