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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'da 140 parça tarihi sikke ele geçirildi

AA

Erzincan'da 140 parça tarihi sikke ele geçirildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tarihi eser niteliğinde 140 altın sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çeşitli boyutlarda, sarı renkli, üzerinde Doğu Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen farklı kabartmaların bulunduğu 140 parça altın sikke ele geçirildi.

Şüpheliler, V.V.U. ve S.S. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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