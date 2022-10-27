Erzincan'da 140 parça tarihi sikke ele geçirildi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tarihi eser niteliğinde 140 altın sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çeşitli boyutlarda, sarı renkli, üzerinde Doğu Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen farklı kabartmaların bulunduğu 140 parça altın sikke ele geçirildi.

Şüpheliler, V.V.U. ve S.S. gözaltına alındı.

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