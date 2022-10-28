Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan uygulamada, batı illerine gitmek üzere yola çıkan araçta, kaçak olarak yurda giren Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.