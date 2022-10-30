Erzincan'da kayalık arazide avlanırken ayağı kırılan avcıyı ilkyardım ekipleri kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da avlanmak için çıktığı kayalık arazide ayağı kırılan avcıyı, jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri kurtardı.

Kent merkezine bağlı Günebakan köyü yakınlarında sabah saatlerinde avlanmak için arkadaşlarıyla kayalık araziye çıkan Kenan Topal, düşerek ayağını kırdı.

Hareket edemeyen Topal'ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.



Bölgeye gelen sağlık ekipleri, arazinin sarp ve dağlık olması nedeniyle İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.

Jandarma, 112 ve AFAD ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından arazide mahsur kalan Topal, bölgeden alınarak yaklaşık 3 kilometre ilerideki ambulansa taşındı.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Topal tedavi altına alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.