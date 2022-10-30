Erzincan'da 51 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Erzurum'a gönderildi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 51 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum'daki geri gönderme merkezlerine yollandı.

Yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen ve çeşitli uygulamalarda yakalanan 51 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin işlemleri, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince tamamlandı.

Bu kişilerin tamamı daha sonra sınır dışı edilmek üzere Erzurum'un Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezlerine gönderildi.

Düzensiz göçmenler buradaki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilecek.

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