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Öğrenciler "sessiz koridor" ve "can sınıfı" uygulamasından memnun

AA

Öğrenciler "sessiz koridor" ve "can sınıfı" uygulamasından memnun

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan kent merkezindeki Kavakyolu İlkokulu'nda gürültü kirliliğini önlemek ve öğrencilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla "Sessiz Koridor" ve "Can Sınıfı" projesi hayata geçirildi.

Teneffüs ziliyle bahçeye çıkışta koridordan sessizce geçen öğrenciler, aynı şekilde sınıfa girdiklerinde de öğretmenleri gelene kadar gürültü yapmadan ders çalışıyor, kitap okuyor.

Gürültü yapmadan kitap okuduklarını bildiren öğrencilere öğretmenleri gülen güz emojisi veriyor, onunla da çocuklar istediği etkinliği yapabiliyor.

Bu yıl uygulamaya alınan projeden okul idaresi, hem öğretmenlerden hem de velilerden olumlu geri dönüşler alıyor.

- "Akademik anlamda çok rahatlattı"

Okul Müdürü Oğuz Kürşat Onay, AA muhabirine, projeyle öğrencilerin kendilerini daha yetkin ve başarılı hissettiklerini söyledi.

Projeyle, alt sınıf gruplarının okula uyum açısından çok daha hızlı bir adaptasyon süresi yaşadığını dile getiren Onay, "Özellikle birinci sınıfların okulda sessiz, sakin, gürültü kirliliği olmadan eğitimlerini sürdürmeleri onları çok rahatlattı. Velilerimizin ve öğretmenlerimizin geri dönüşleri de bize bu yönde oldu." dedi.

Onay, 4. sınıf öğrencilerin yazılı ve deneme sınavlarının geçen yıllara göre daha iyi sonuçlar elde ettiğini, bunda da projenin katkısının olduğunu vurguladı.

Projenin aktif şekilde okulda uygulandığını anlatan Onay, şöyle devam etti:

"Koridorda herhangi bir gürültü, çığlık ve bağırtı olmadığında mental yorgunluk da olmuyor. Can sınıfta da öğretmen gelene kadar öğrencinin sınıfta sakin, sessiz bir şekilde oturması, ders konusunda kendisini çok daha hazır hissetmesini sağlıyor. Bu da akademik anlamda bize çok daha iyi bir başarı getiriyor. Sessiz koridor ve can sınıf projeleri birbiriyle entegredir. Can sınıfta öğretmeni bekleyen öğrenciler okuma ve ders kitaplarını açıyor, hikaye kitaplarını okuyor."

- "Hem bizim hem de çocukların mutlu ve rahat olmalarını sağlıyor"

Okul öğretmenlerinden Adem Ayazlı ise projeyle çocukların koridorda ses yapmadan bahçedeki oyun alanına çıktığını, zil çaldıktan sonra da sessizce sınıflara girerek öğretmen gelene kadar beklediklerini belirtti.

Proje sayesinde öğrencilerin adaptasyon sürecinin daha iyi geçtiğini ifade eden Zeynep Keskin de "Projeyle, çocuklar okula daha iyi adapte oldu. Bu da hem bizim hem de çocukların mutlu ve rahat olmalarını sağlıyor." dedi.

Sessiz ortamın öğrencilere katkısının olduğunu ifade eden Keskin, "Sessiz koridor ortamında çocuklar kendilerini güvende hissediyorlar. En başta okula geldikleri zaman duydukları endişeleri bu sayede yavaş yavaş yok oldu." diye konuştu.

Okulun 4. sınıf öğrencilerinden Sude Akbulut da proje sayesinde kendini güvende hissettiğini ve derse daha iyi konsantre olduğunu söyledi.

Elif Zümra Kömürcü ise sınıfa girdiklerinde öğretmenlerini sessizce beklediklerini, ödev yaptıklarını veya kitap okuduklarını dile getirdi.

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