Erzincan'da havalandırma boşluğuna düşen güvercinleri itfaiye kurtardı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercinler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yoğurtlu TOKİ konutlarındaki havalandırma boşluğunda güvercinlerin mahsur kaldığını gören apartman sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercinlerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan güvercinler, sağlık kontrollerinden ardından doğaya salındı.





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