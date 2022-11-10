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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karasu Nehri doğa tutkunları ve maceraseverlerin uğrak yeri olacak

AA

Karasu Nehri doğa tutkunları ve maceraseverlerin uğrak yeri olacak

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'daki Karasu Nehri kenarı, hayata geçirilen projeler sayesinde doğa tutkunları ve maceraseverlerin uğrak noktası haline gelecek.

İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından desteklenen "Beytahtı'nda Macera Başlıyor" ve "Beysu Konakları" projeleri kapsamında Karasu Nehri kenarına macera parkı oluşturulacak.

Parkta, zipline, dev salıncak, insan sapanı, ağ trambolin, survivor parkuru ve tırmanma duvarı yer alacak.

Rafting, bisiklet ve yürüyüş yolu gibi doğa sporları parkurlarının da oluşturulacağı Karasu Nehri kenarında, bungalov evler, piknik ve mesire alanları da yapılacak.

- "Her yaştaki tüm bireyler keyifle vakit geçirebilecek"

KUDAKA Erzincan Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Lokman Altunbilek, AA muhabirine, destekledikleri projeyle alternatif turizm ve konaklama kapasitesini artıracaklarını söyledi.

Projenin bölgeye önemli prestij kazandıracağını ifade eden Altunbilek, şöyle konuştu:

"Doğu Anadolu'da bir ilk olarak ifade edebileceğimiz ve Fırat Nehri'nin kenarında, Doğu Ekspresi'ni selamlayacak bir konumda, macera parkını temel alan bir rekreasyon alanı inşa ediyoruz. Alanda yürüyüş yolları, bisiklet yolları, akülü araç yolları, piknik alanları ve macera parkuru olacak. Proje sayesinde, bir ailenin her yaştaki tüm bireylerinin keyifle vakit geçirebileceği bir ortamı Erzincan'ımıza kazandırmış olacağız."

Altunbilek, bölgeye 28 bungalov ev yapılacağını belirterek, "Alternatif turizm ve konaklama alanında kapasitemizi artıracak bu projeler sayesinde Erzincan’ımızın turizm altyapı kapasitesi artmış olacaktır. Bu sayede memleketimizin turizm gelirlerinden aldığı pay yükselecektir." dedi.

Projelerin imzasının Aralık 2021'de atıldığını anlatan Altunbilek, "Çalışmalara kış ayı olması nedeniyle 2022 yılının bahar aylarında başlandı ve 2023'te bitirilmesi hedefleniyor. Bölgede şu anda taşkın riskine karşı Karasu Nehri kenarında taş tahkimatı yapıldı ve korunaklı hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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