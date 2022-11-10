Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı mahallelerle ilçelerdeki evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli S.A. ve A.K'yi takibe aldı.

Şüpheliler, emniyet ve jandarmanın ortak operasyonuyla çaldıkları ev eşyalarıyla yakalandı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan zanlıların adreslerinde yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen beyaz eşya ve elektronik ev cihazları ele geçirildi.

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