Erzincan'dan İdlib'e 27 ton kömür yardımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'dan İdlib'e 27 ton kömür yardımı

AA

Erzincan'dan İdlib'e 27 ton kömür yardımı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen yardımlarla alınan 27 ton kömür yüklü tır, Suriye'ye uğurlandı.

Erzincan İHH İnsani Yardım Derneği Basın Sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu, dernek binası önündeki uğurlama töreninde, kentte 88. insani yardım tırını ihtiyaç sahiplerine gönderdiklerini söyledi.

Ellerinden gelen yardımları din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin hayati ihtiyaçlarını bile karşılayamayan ülkelere ve insanlara ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Akkoyunlu, şunları kaydetti:

"Olumsuz kış şartlarının da etkisini gösterdiği şu zor günlerde Suriye'deki kamplarda derme çatma çadır ve barınaklarda yaşam mücadelesi veren mahzun çocuklar, soğuktan donmasın, babaları gece nöbet tutmasın diye 27 ton kömür yüklü 88. insani yardım tırımızı bir kez daha değerli bağışçılarımızın destekleriyle Suriye'nin İdlib bölgesindeki çadır kamplarına ve yetimhanelere gönderiyoruz."

Akkoyunlu, yardımlara destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosikletlerle 3 bin 200 metredeki zirveye çıkıp, yağan ilk karda kayak yaptılar
YEREL HABERLER Motosikletlerle 3 bin 200 metredeki zirveye çıkıp, ...
Ergan Dağı'nın karlı zirvesine motosikletleriyle çıkıp sezonun ilk kayağını yaptılar
YEREL HABERLER Ergan Dağı'nın karlı zirvesine motosikletleriyle ...
Ahıska Türkleri acı dolu sürgün yıllarını gözyaşlarıyla anlattı
YEREL HABERLER Ahıska Türkleri acı dolu sürgün yıllarını ...
Erzincan'da evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Erzincan'da evde çıkan yangın söndürüldü
Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor
YEREL HABERLER Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerini sonbahar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.