Erzincan'dan İdlib'e 27 ton kömür yardımı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen yardımlarla alınan 27 ton kömür yüklü tır, Suriye'ye uğurlandı.

Erzincan İHH İnsani Yardım Derneği Basın Sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu, dernek binası önündeki uğurlama töreninde, kentte 88. insani yardım tırını ihtiyaç sahiplerine gönderdiklerini söyledi.

Ellerinden gelen yardımları din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin hayati ihtiyaçlarını bile karşılayamayan ülkelere ve insanlara ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Akkoyunlu, şunları kaydetti:

"Olumsuz kış şartlarının da etkisini gösterdiği şu zor günlerde Suriye'deki kamplarda derme çatma çadır ve barınaklarda yaşam mücadelesi veren mahzun çocuklar, soğuktan donmasın, babaları gece nöbet tutmasın diye 27 ton kömür yüklü 88. insani yardım tırımızı bir kez daha değerli bağışçılarımızın destekleriyle Suriye'nin İdlib bölgesindeki çadır kamplarına ve yetimhanelere gönderiyoruz."

Akkoyunlu, yardımlara destek veren hayırseverlere teşekkür etti.





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