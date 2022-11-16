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Erzincan'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA

Erzincan'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik, tehdit ve hakaret suçlarının önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda tefecilik yaptıkları iddiasıyla H.T, P.T, D.T, F.A. ve İ.P'yi eş zamanlı operasyonla adreslerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 75 boş senet, alacak ve vereceklerin tutulduğu siyah ajanda, 15 yeşil reçeteli sentetik ecza hap, 4 bin 770 lira, 3 suça konu doküman, çeşitli dekontlar, çeşitli bankalara ait 4 banka kartı, 1 kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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