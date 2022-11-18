Erzincan'daki tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik 16 Kasım'da operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Başka bir suçtan tutuklu bulunan M.T. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Şüphelilerden M.T, H.T, P.T. ve D.T, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.A ve İ.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce 16 Kasım'da düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 75 boş senet, alacak ve vereceklerin tutulduğu ajanda, 15 yeşil reçeteli sentetik ecza hap, 4 bin 770 lira, suça konu 3 doküman, dekontlar, 4 banka kartı, kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirilmişti.

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