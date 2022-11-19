Erzincan'da "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 şüpheli tutuklandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenlerin yurda girişlerini organize eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmaları sonucu öncü ve artçı şeklinde seyreden iki aracı takibe alarak Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında durdurdu.

Durdurulan araçta göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alınırken, Afganistan uyruklu kimliği bulunmayan iki kişi yakalandı.

Ekipler, şüphelilerden aldıkları beyan ve çevrede yaptıkları detaylı araştırma neticesinde, olay yerinden ayrılan kimliği bulunmayan 5 Afganistan uyruklu kişiyi daha yakaladı. Ayrıca bu kişileri İstanbul'a götürmek isteyen ve üzerlerinde sığınmacı kimliği bulunan 2 Afganistan uyruklu şüpheli de gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

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