Bisiklet tutkunu Erzincanlı Garip dede 60 yıldır pedal çeviriyor

ERZİNCAN (AA) - ÖZGÜR İLHAN - Erzincanlı 80 yaşındaki Garip Bayrak, gençlik yıllarından bu yana bisiklet sürme tutkusundan vazgeçmiyor.

Ulalar Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk ve 11 torunu bulunan Bayrak, gençlik yıllarında baba mesleği olan bisikletle süt satma işine koyuldu.

Bu şekilde harçlığını kazanan ve daha sonra bunu meslek haline getiren Bayrak, emekli olduktan sonra da bisiklet sürmeye devam etti.

İlerleyen yaşına rağmen cadde ve sokaklarda pedal çevirmeyi sürdüren Bayrak, sağlığını buna borçlu olduğunu düşünüyor.

- "Benim yaşımda kimse bisiklet süremiyor"

Garip Bayrak, AA muhabirine, sağlığını ve dinçliğini her gün düzenli olarak sürdüğü bisiklete borçlu olduğunu söyledi.

İnsanlara sağlıklı bir yaşam için mutlaka bisiklet binmelerini tavsiye eden Bayrak, şöyle dedi:

"Gençliğimde bisikletime binerek süt satıyordum ve ailemin geçimini sağlıyordum. Emekli olduktan sonra süt satmayı bıraktım. Yaklaşık 60 yıldır bisiklet sürüyorum. Şimdi ise 80 yaşındayım yine bisikletime binmeyi çok seviyorum ve ondan vazgeçemiyorum. Gençler de bisiklet sürsünler, benim gibi genç kalsınlar. Her gün bisikletle şehre gidiyorum, ekmek alıyorum ve pazar alışverişimi yapıyorum. Sağlığımı ve dinçliğimi buna borçluyum. Benim yaşımda kimse bisiklet süremiyor."

- "Bisikletini sakladık, gitti yeni bir bisiklet aldı"

Eşi Güleser Bayrak da eşinin bisiklet sürmesine engel olamadıklarını belirtti.

Eşinin bisiklet sürmeyi çok sevdiğini anlatan Bayrak, "Bir dönem oğlumla eski bisikletini sakladık ancak çok uzun sürmedi, gitti yeni bir bisiklet aldı. Her yere bisikletle gidip, geliyor. 'Sağlığımı ona borçluyum.' diyor." ifadelerini kullandı.

Kızı Songül Bayrak ise babasının sürekli bisiklet sürdüğünü, bunun da sağlığına olumlu yansıdığını söyledi.

Bayrak, "Babam bizi bisikletiyle süt satarak büyüttü. Emekli olduğu halde yıllardır bisiklet sürüyor. Ailesi olarak ilerleyen yaşı ve bir gözü de tam görmediği için binmesin diye bisikletini sakladık ama yine vazgeçmedi. Bisikleti çok seviyor." diye konuştu.



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