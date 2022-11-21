Erzincan'da boğazı kesilmiş bir kişi, evinin ahırında ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir kişi, evlerinin ahırında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ilıdere köyünde oturan C.A.Ş. (27), evinde akşam yemeğinin ardından hava almak için dışarı çıktı.

Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları, çevrede yaptıkları araştırmada, C.A.Ş'yi evin ahırında, boğazı kesilmiş halde ölü buldu.

Yakınlarının, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından C.A.Ş'nin cesedi, otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.