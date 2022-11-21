Kamu Başdenetçisi Malkoç, Erzincan'da gazetecilerle buluştu:

ERZİNCAN (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Yasal ve anayasal düzenleme itibarıyla, hak ve özgürlükler açısından Avrupa'nın birçok ülkesinden daha iyi durumdayız." dedi.

Malkoç, Erzincan'daki bir otelde gazetecilerle buluşmasında, Kamu Denetçiliği Kurumunun idare ile vatandaşlar arasında yaşanan ihtilaflarda mahkemeye gidilmeden alternatif bir çözüm yolu oluşturulması amacı taşıdığını söyledi.

Kurumun bir mahkeme olmadığını ve alınan kararların tavsiye niteliği taşıdığını ifade eden Malkoç, şöyle konuştu:

"Kamu Denetçiliği Kurumunun özelliği, bir konuda, bir karar verdiğinde, idareciler, uygulamacılar bunu yol, yöntem, tarz olarak geliştirirler ve bütün emsallerde uygulayabilirler. Yani, kısacası biz bir denetim kurumuyuz. İdarenin eylemi ve işlemlerini hukuka uygunluk, hakkaniyet açısından denetleyen bir kurumuz. Şunu memnuniyetle belirteyim, yasal ve anayasal düzenleme itibarıyla, hak ve özgürlükler açısından Avrupa'nın birçok ülkesinden daha iyi durumdayız. Türkiye'de insanların mahkemelerin dışında hakkını arayabilmek için alternatif çözüm yolu merci olarak 15'in üzerinde kurum var. Biz bu kurumlardan sadece bir tanesiyiz. Bunlardan en çok bilineni CİMER."

CİMER'in 2021 yılında 6,5 milyon şikayet aldığından bahseden Malkoç, "Yani 18 yaşın üstündeki nüfusumuzun hemen hemen yüzde 10'u bir yıl içerisinde CİMER'e başvurmuş. Bizim gibi Kamu Denetçiliği Kurumu, Türk İnsan Hakları Eşitlik Kurumu veya Etik Kurulu gibi kurullarla birlikte hesaba katıldığında, 2021'de insanların hakkını aramak için başvurduğu makamları dikkate aldığımızda muhtarından, belediyesinden, okul idaresinden, hastanesinden, siyasetçisinden bakanlığa kadar 8 milyon yakın şikayet gitmiş." dedi.

Bazı şikayetlerin ise temeli olmadığını hatta iftira niteliği taşıdığını anlatan Malkoç, "Bu tarz şikayetleri insanları ve kamu görevlerini yoran hususlar. Bunları ayırdığımızda Türkiye'nin hukukun üstünlüğü yolunda, hak arama yolunda ciddi bir mesafe aldığı kanaatindeyiz. Bunun daha düzgün, daha güzel olması için hepimize görev düşüyor." ifadelerini kullandı.

Malkoç ve beraberindekiler Vali Mehmet Makas, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk'ü de ziyaret etti.

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