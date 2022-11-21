Kamu Başdenetçisi Malkoç, Erzincan'da gazetecilerle buluştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Erzincan'da gazetecilerle buluştu:

AA

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Erzincan'da gazetecilerle buluştu:

ERZİNCAN (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Yasal ve anayasal düzenleme itibarıyla, hak ve özgürlükler açısından Avrupa'nın birçok ülkesinden daha iyi durumdayız." dedi.

Malkoç, Erzincan'daki bir otelde gazetecilerle buluşmasında, Kamu Denetçiliği Kurumunun idare ile vatandaşlar arasında yaşanan ihtilaflarda mahkemeye gidilmeden alternatif bir çözüm yolu oluşturulması amacı taşıdığını söyledi.

Kurumun bir mahkeme olmadığını ve alınan kararların tavsiye niteliği taşıdığını ifade eden Malkoç, şöyle konuştu:

"Kamu Denetçiliği Kurumunun özelliği, bir konuda, bir karar verdiğinde, idareciler, uygulamacılar bunu yol, yöntem, tarz olarak geliştirirler ve bütün emsallerde uygulayabilirler. Yani, kısacası biz bir denetim kurumuyuz. İdarenin eylemi ve işlemlerini hukuka uygunluk, hakkaniyet açısından denetleyen bir kurumuz. Şunu memnuniyetle belirteyim, yasal ve anayasal düzenleme itibarıyla, hak ve özgürlükler açısından Avrupa'nın birçok ülkesinden daha iyi durumdayız. Türkiye'de insanların mahkemelerin dışında hakkını arayabilmek için alternatif çözüm yolu merci olarak 15'in üzerinde kurum var. Biz bu kurumlardan sadece bir tanesiyiz. Bunlardan en çok bilineni CİMER."

CİMER'in 2021 yılında 6,5 milyon şikayet aldığından bahseden Malkoç, "Yani 18 yaşın üstündeki nüfusumuzun hemen hemen yüzde 10'u bir yıl içerisinde CİMER'e başvurmuş. Bizim gibi Kamu Denetçiliği Kurumu, Türk İnsan Hakları Eşitlik Kurumu veya Etik Kurulu gibi kurullarla birlikte hesaba katıldığında, 2021'de insanların hakkını aramak için başvurduğu makamları dikkate aldığımızda muhtarından, belediyesinden, okul idaresinden, hastanesinden, siyasetçisinden bakanlığa kadar 8 milyon yakın şikayet gitmiş." dedi.

Bazı şikayetlerin ise temeli olmadığını hatta iftira niteliği taşıdığını anlatan Malkoç, "Bu tarz şikayetleri insanları ve kamu görevlerini yoran hususlar. Bunları ayırdığımızda Türkiye'nin hukukun üstünlüğü yolunda, hak arama yolunda ciddi bir mesafe aldığı kanaatindeyiz. Bunun daha düzgün, daha güzel olması için hepimize görev düşüyor." ifadelerini kullandı.

Malkoç ve beraberindekiler Vali Mehmet Makas, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk'ü de ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da göçerlerin yayladan zorlu dönüş yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Erzincan'da göçerlerin yayladan zorlu dönüş yolculuğu ...
Erzincan'da boğazı kesilmiş bir kişi, evinin ahırında ölü bulundu
YEREL HABERLER Erzincan'da boğazı kesilmiş bir kişi, evinin ahırında ...
Bisiklet tutkunu Erzincanlı Garip dede 60 yıldır pedal çeviriyor
YEREL HABERLER Bisiklet tutkunu Erzincanlı Garip dede 60 yıldır ...
Erzincan'da "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Erzincan'da "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.