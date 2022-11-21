Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç "Ombudsman Erzincanlılarla Buluşuyor" programına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç "Ombudsman Erzincanlılarla Buluşuyor" programına katıldı

AA

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç "Ombudsman Erzincanlılarla Buluşuyor" programına katıldı

ERZİNCAN (AA) - Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "Ombudsman Erzincanlılarla Buluşuyor" programı kapsamında sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve öğrencilerle bir araya geldi.

Malkoç, kent merkezinde bir otelde düzenlenen programda, Türkiye'nin bölgesinde artık eski Türkiye olmadığını söyledi.

Osmanlının, Orta Doğu'yu ve dünyayı adaletle yönettiğini belirten Malkoç, "Osmanlı ölmeden önce bir yavru doğurdu. O yavrunun adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Şimdi, bizim devletimiz aslan yavrusu. Küçükken hakkını yediler, hukukunu çiğnediler. O da büyüdü ve inşallah önümüzdeki yıl 100'üncü yıl dönümünü kutlayacak." dedi.

Türkiye'nin güçlenince etrafına da bakmaya başladığını vurgulayan Malkoç, "Türkiye hakkımızın yendiği, hukukumuzun çiğnendiği yerlere müdahale etmeye başlayınca Avrupa Birliği, Amerika veya diğerleri ses çıkarmaya başladı. Onlar ne derse desin. Allah'ın izniyle biz millet olarak hukukumuzu korumasını da hakkımızı almasını da biliriz." ifadelerini kullandı.

Malkoç, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar bir şey yapacağımız zaman Avrupa Birliği ne der? Amerika Birleşik Devletleri ne der? O devir bitti. 100'üncü yılımıza geldik, aslan yavrusu büyüdü aslan oldu. Bundan sonra herkes Allah'ın izniyle 'Türkiye ne diyor' diye bakacak, bunda tereddüdümüz yok. Onun için 21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Bunun temelinde güçlü olmamızın şartı, hakkaniyet ve adalet var."

Kamu Denetçiliği Kurumunun önemini vurgulayan Malkoç, kurum çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas ise hizmetin odağında insanın bulunduğunu belirterek, "Son 20 yılda tekrar bu millet, eski kodlarına dönmüştür. Dedesinin, ecdadının izinde 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' şiarıyla devletle milleti barıştırarak tekrar eski şanlı günlerimize dönmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program soru cevap şeklinde devam etti.

Programa, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çevre illerin üniversitelerinden öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Erzincan'da gazetecilerle buluştu:
YEREL HABERLER Kamu Başdenetçisi Malkoç, Erzincan'da gazetecilerle ...
Erzincan'da göçerlerin yayladan zorlu dönüş yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Erzincan'da göçerlerin yayladan zorlu dönüş yolculuğu ...
Erzincan'da boğazı kesilmiş bir kişi, evinin ahırında ölü bulundu
YEREL HABERLER Erzincan'da boğazı kesilmiş bir kişi, evinin ahırında ...
Bisiklet tutkunu Erzincanlı Garip dede 60 yıldır pedal çeviriyor
YEREL HABERLER Bisiklet tutkunu Erzincanlı Garip dede 60 yıldır ...
Erzincan'da "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Erzincan'da "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.