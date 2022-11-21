Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç "Ombudsman Erzincanlılarla Buluşuyor" programına katıldı

ERZİNCAN (AA) - Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "Ombudsman Erzincanlılarla Buluşuyor" programı kapsamında sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve öğrencilerle bir araya geldi.

Malkoç, kent merkezinde bir otelde düzenlenen programda, Türkiye'nin bölgesinde artık eski Türkiye olmadığını söyledi.

Osmanlının, Orta Doğu'yu ve dünyayı adaletle yönettiğini belirten Malkoç, "Osmanlı ölmeden önce bir yavru doğurdu. O yavrunun adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Şimdi, bizim devletimiz aslan yavrusu. Küçükken hakkını yediler, hukukunu çiğnediler. O da büyüdü ve inşallah önümüzdeki yıl 100'üncü yıl dönümünü kutlayacak." dedi.

Türkiye'nin güçlenince etrafına da bakmaya başladığını vurgulayan Malkoç, "Türkiye hakkımızın yendiği, hukukumuzun çiğnendiği yerlere müdahale etmeye başlayınca Avrupa Birliği, Amerika veya diğerleri ses çıkarmaya başladı. Onlar ne derse desin. Allah'ın izniyle biz millet olarak hukukumuzu korumasını da hakkımızı almasını da biliriz." ifadelerini kullandı.

Malkoç, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar bir şey yapacağımız zaman Avrupa Birliği ne der? Amerika Birleşik Devletleri ne der? O devir bitti. 100'üncü yılımıza geldik, aslan yavrusu büyüdü aslan oldu. Bundan sonra herkes Allah'ın izniyle 'Türkiye ne diyor' diye bakacak, bunda tereddüdümüz yok. Onun için 21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Bunun temelinde güçlü olmamızın şartı, hakkaniyet ve adalet var."

Kamu Denetçiliği Kurumunun önemini vurgulayan Malkoç, kurum çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas ise hizmetin odağında insanın bulunduğunu belirterek, "Son 20 yılda tekrar bu millet, eski kodlarına dönmüştür. Dedesinin, ecdadının izinde 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' şiarıyla devletle milleti barıştırarak tekrar eski şanlı günlerimize dönmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program soru cevap şeklinde devam etti.

Programa, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çevre illerin üniversitelerinden öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.