Kazakistan'dan Erzincan'a gelen asistan doktorlar branşlarında eğitim alıyor

ERZİNCAN (AA) - Kazakistan Asfendiyarov Kazak Milli Tıp Üniversitesi asistan doktorları, kendilerini geliştirmek için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) kendi branşlarında eğitim alıyor.

EBYÜ'nün yaptığı ikili anlaşmalar sonucu Kazakistan'dan gelen 15 asistan doktor, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesinde iç hastalıkları, anestezi, kadın doğum ve hastalıkları, kulak burun ve boğaz hastalıkları, üroloji, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, fizik tedavi, nöroloji, endokrinoloji ve radyoloji bölümlerinde 2 ile 6 ay arasında eğitim alacak.

Asistan doktorlar, hastanedeki uzman doktorlarla ameliyat, muayene, poliklinik ve vizite yaparak tecrübelerini pekiştirecek.



EBYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmecit Kantarcı ile hastane Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, asistan doktorlarla vizite yapıp uzmanlık alanlarında bilgi verdi.

Prof. Dr. Kantarcı, "Bizim için coğrafya sadece Anadolu ile sınırlı değil. Balkanlar'dan Çin seddine kadar devam ettiği için büyük bir ufuk altında bunları yapıyoruz. Bu kardeşlerimize her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." dedi.

Başhekim Doç. Dr. Kuyrukluyıldız da hastanede sağlık hizmetlerinin yanı sıra Afiliasyon Protokolü gereği ulusal ve uluslararası tıp fakültesi asistanlarına eğitim verildiğini söyledi.

Kuyrukluyıldız, "Kazakistan'dan asistan arkadaşlarımız eğitim süreçlerini tamamlamak adına bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırmak adına hastanemizi tercih ettiler. Birçok bölümde arkadaşımıza eğitim veriliyor. Kendileri 1-1,5 aylık, 3 ya da 6 aylık programlar neticesinde hastanemizde eğitimlerini alacaklar. Bu bağlamda kendilerine hem şehir olarak hem de hastanemiz olarak elimizden gelen desteği veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "Erzincan'da kalmak için gelebiliriz"

Doktor Akzira Boranbayeva ise ekim ayında eğitim almak için Erzincan'a geldiğini, enfeksiyon hastalıkları bölümünde eğitim aldığını belirterek, "Vizite ve derslere katılıyorum. Çok memnunum, hocalara teşekkür ediyorum." dedi.

Erzincan'da iyi bir eğitim aldığını ifade eden Diyara İlyassova da "Burayı çok sevdim. Polikliniklerde muayeneye katılıyorum. Estetik alanında da eğitim alıyorum. İleride uzmanlık sınavına girip Erzincan'da kalmak için gelebiliriz." diye konuştu.

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