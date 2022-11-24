Afganistan'daki öğrencilere para karşılığı sahte evrak hazırlayan zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da evrakta sahtecilik yapan Afganistanlı zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afganistan'da bulunan öğrencilere Türkiye'deki üniversitelere gelmelerini sağlamak için para karşılığı sahte üniversite kabul mektubu hazırladığı belirlenen şüpheliye yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kentteki bir iş hanındaki büroyu sahte evrak düzenlemek için kullandığı belirlenen Afganistanlı Davut E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Şüphelinin adresinde sahte oldukları değerlendirilen çok sayıda evrak, cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.