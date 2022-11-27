Erzincan'da "hayvan otlatma" kavgasında 1 kişi silahla yaralandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da hayvan otlatma yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Yeniköy'de iki taraf arasında hayvan otlatma meselesinden tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda, Salih Mert A. açılan ateş sonucu göğsünden yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliler M.K. ile oğlu E.K'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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