Erzincan'da aydınlatma direğine çarpıp devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da minibüsün aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu Afganistanlı 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Abdulrazzaghı K'nin (48) kullandığı 24 BC 560 plakalı minibüs, Erzincan-Sivas kara yolunun Piri Sami Öğrenci Yurtları civarında refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki E.H.K. (26), E.M.K. (6), S.K. (44) ile Z.K (67), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.