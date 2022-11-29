Jandarmanın "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Erzincan'da

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil tırda vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Cumhuriyet meydanında kurulan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ve "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nda çocuklara trafik kuralları anlatıldı.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve emniyet kemerinin kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Etkinlik kapsamında emniyet kemeri simülasyon aracını test eden öğrenci ve vatandaşlar, yavaşlatılmış şekilde araç içerisinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti.

Katılımcılar ayrıca, alkollü hissi veren "alkol gözlüğü" takarak penaltı atışları yaptı.



Meydanda oluşturulan parkurda ise gruplar halinde pedallı arabalara binen öğrenciler, jandarma personeli gözetiminde emniyet kemeri, trafik ışıkları, uyarı levhaları ve yaya geçitleri konusunda uygulamalı eğitim aldı.

Simülasyon tırına binen öğretmen Hüseyin Aras, 10 kilometre hızla dahi simülasyon aracının büyük bir etki yarattığını söyledi.

Herkesin mutlaka emniyet kemeri takması gerektiğini anlatan Aras, "Emniyet kemerinin koruyucu yüzü çok yüksek. Emniyet kemeri olmadığında ne hale gelebileceğimizi bile düşünmek istemiyorum. İnşallah kimsenin başına böyle bir şey gelmez." dedi

Simülasyon aracına bindikten sonra emniyet kemerinin önemi daha da iyi anladığını belirten Burak Şahin, "Araç içerisine bindiğinizde düşük hızda bile büyük korku hissediyor. Yüksek hızlarda insanların başına neler gelir artık Allah bilir." diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklara, trafik kurallarını anlatan boyama kitabı ile düdük dağıtıldı.





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