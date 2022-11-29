Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Halitpaşa Caddesi'nde K.S. ile S.M. ve S.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirini darbetti. S.A. ise üzerindeki tabancayla K.S'yi kolundan yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Silah ve darp sonucu yaralanan 3 kişi ambulansa Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.