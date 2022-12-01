Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da "kış lastiği" denetimi yapıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda bugün başlayan kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle denetim gerçekleştirdi.
Erzurum'da, Horasan Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, Erzurum-Ağrı-Kars kara yolunda kış lastiği uygulaması yaptı.
Uygulamada durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.
Sürücülere emniyet kemeri takmaları yönünde de uyarıda bulunan ekipler, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlardaki kış lastiği denetimlerinin trafik güvenliği için süreceğini belirtti.
- Erzincan
Yüksek rakımlı zorlu geçitlerin bulunduğu Erzincan'da ise ekipler, sürücülerin ticari araçlarına kış lastiği taktırıp taktırmadığını kontrol etti.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Sivas D-100 kara yolu üzerindeki Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerini kullanacak sürücülere bilgilendirmede bulundu.
Trafik polisleri, kurallara uymayan sürücülere para cezası uyguladı.
- Ardahan
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de Göle kara yolunda uygulama yaptı.
Sürücülerin genel olarak kış lastiği takma zorunluluğuna uyduğu gözlendi.