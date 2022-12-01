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GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da "sahte doktor" ambulansla hasta naklederken yakalandı

AA

GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da "sahte doktor" ambulansla hasta naklederken yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Beyin kanaması geçiren hastayı özel bir firmaya ait ambulansla Van'dan İstanbul'a naklederken Erzincan'da yakalanan "sahte doktor", sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, beyin kanaması geçiren ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören bir hasta, yakınları tarafından İstanbul'a nakledilmek istendi.

Bunun üzerine İstanbul'da özel ambulans hizmeti veren firma tarafından gönderilen ambulansa alınan hasta, Van'dan İstanbul'a nakledilmek üzere yola çıktı.

Erzincan Akyazı Uygulama Noktası'nda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan uygulama esnasında durdurulan ambulans kontrol edildi.

Ambulansta hastaya refakat eden ve kendini "çocuk doktoru" olarak tanıtan Osman Ç'den "doktor kimliği" soruldu. Üzerinde doktor kimliğinin bulunmadığını, kaşesinin olduğunu belirten Osman Ç, şüpheli ve tedirgin tavırları üzerine ambulanstan indirildi.

Yapılan kontrollerde "sahte doktor" olduğu anlaşılan ve doktor önlüğü giyen Osman Ç. gözaltına alındı.

Tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Ç'nin İstanbul'daki bir hastanede ambulans şoförlerine ve çalışanlarına kendini doktor olarak tanıttığı belirtildi. Para karşılığı bazı hastalara reçete yazdığı ve sağlık kurullarında rapor alımlarına aracılık ettiği öne sürülen Osman Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Osman Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ambulansın içindeki hasta ise kontrollerin ardından İstanbul'a gönderildi.

- "Üzerimdeki kaşeyi matbaada 2-3 ay önce yaptırmıştım"

Şüpheli Osman Ç, emniyetteki ifadesinde, İstanbul'da bir tekstil firmasında çalıştığını belirtti.

Çalışmadığı günler Başakşehir'de bulunan bir hastaneye gittiğini ifade eden Osman Ç, şunları kaydetti:

'Burada hasta ve hasta yakınlarına randevu, MR veya tomografi sırası almaları konusunda yardım ederim. Bunun için para talep etmem ancak bana gönüllü olarak para verirlerse reddetmem. Elden para almam, mahalleden arkadaşımın hesap numarasını isteyenlere verirdim. Onlar da istedikleri kadar parayı gönderirler. Genelde 200-300 lira civarında para gönderirler ayrıca hastalara engelli raporları alabilmeleri için sağlık kurullarından randevu almaları konusunda yardım ederim."

En son bir ay önce bir hastanede doktorun şikayeti üzerine polis merkezine götürüldüğünü belirten Osman Ç, "Bir doktordan bir hasta için randevu almak üzere doktor olduğumu belirterek randevu vermesi için ricacı oldum ancak doktor bana meslekle ilgili sorular sorunca cevaplayamadım ve bunun üzerine polis merkezine götürülerek ifade verdim, savcılıkta da ifade verdim ve serbest bırakıldım." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki bir hastanede tanıştığı ambulans şoförlerine kendini doktor olarak tanıttığını itiraf eden Osman Ç, Van'dan hasta nakil sürecini şöyle anlattı:

"İstanbul dışında sadece Van iline ambulans ile gittim. Hastanede tanıştığım ambulans şoförlerine kendimi doktor olarak tanıtmıştım. Beni refakatçi olmam için aradıklarında kabul ederek 29 Kasım'da İstanbul'dan Van'a gidip hastaneden hastayı aldık. Üzerimde bulunan kaşeyi Bakırköy'de bulunan bir matbaada 2-3 ay önce yaptırmıştım. Bu kaşeyi benden kendimi doktor olarak tanıttığım ambulans görevlileri istemişti. Kaşeyi ambulansta evrakları ben olmadığım zamanlarda mühürlemek üzere vermiştim. Ambulans şoförü boş reçeteyi, eczaneden antibiyotik alabilmek için benim kaşemi basarak kullanırdı."

Osman Ç, hastanede hiç hasta muayene etmediğini iddia ederek, "Hastanede doktordan randevu alabilmek, doktor olarak tanıttığımda inandırıcı olmak için önlüğü giydim. Bir kere de hastanede tedavi gören babaannemi almaya gittiğimde giymiştim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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