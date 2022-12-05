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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincanlı çoban, sürüsünün peşinde yarım asır geçirdi

AA

Erzincanlı çoban, sürüsünün peşinde yarım asır geçirdi

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da çocukken başladığı çobanlığı 50 yıldır severek sürdüren İlhan Koyun, ömrünü koyun sürüsünün peşinde geçirdi.

Akyazı Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki İlhan Koyun, yaklaşık 300 koyundan oluşan sürüye ilkbahar, yaz ve sonbaharda yaylada, kışın da ahırda bakıyor.

Çocuk yaşlarda başladığı çobanlığı 50 yıldır sürdürerek geçimini sağlayan Koyun, her gün eşek sırtında ya da yürüyerek kilometrelerce yol katediyor.

Yılın yarısını arazide geçiren Koyun, hayvancılığın en büyük girdilerinden olan yem maliyetlerini düşürmek için soğuk havaya rağmen hayvanlarını otlatmaya devam ediyor.

Odun ateşinde demlediği çayla ısınmaya çalışan Koyun, sağlığı el verdiği sürece hayvancılık faaliyetlerine devam etmek istiyor.

- "Herkes kendi imkanları ölçüsünde çalışsın ki kalkınalım"

İlhan Koyun, AA muhabirine, önceden terör nedeniyle yaylalara çıkmaktan korktuklarını hatırlattı.

Başarılı operasyonlarla bölgenin huzura kavuştuğunu ifade eden Koyun, şöyle konuştu:

"Şimdi artık serbest şekilde yaylaya çıkıp iniyoruz. 50 yıldır çobanlık yapıyorum. Bundan da gocunmuyorum. Herkes kendi imkanları ölçüsünde çalışsın ki kalkınalım. Herkes memleket için çalışmalı. Sağ olsun Mehmetçiğimiz, güvenlik kuvvetlerimiz sayesinde biz burada gezebiliyoruz."

İlhan Koyun, herkesten üretimle vatanına ve milletine katkı sağlamasını isteyerek, "Her şey memleket ve vatan için. Burada süt, peynir ve et üreterek ülkemize katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Çocuklarından Erzincan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ercan'ı 2007'de, Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rıdvan'ı ise 2010'da trafik kazasında kaybettiğini anlatan Koyun, başka anne ve babaların aynı acıları yaşamaması için herkesten trafik kurallarına uymasını istedi.

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