Engelli Milletvekili Bayram, hayatının anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmini hemşehrileriyle izledi

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ERZİNCAN (AA) - Engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesinin konu edildiği "Buğday Tanesi" filmi, Erzincan'da izleyiciyle buluştu.

Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul'da düzenlenen galanın ardından memleketi Erzincan'a gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, kentteki bir AVM'de hayatını konu alan "Buğday Tanesi" kitabının imza gününde hemşehrileriyle buluştu.

AVM'de kalabalık bir grup tarafından karşılanan Bayram, okurlarına "Buğday Tanesi" kitabını imzaladı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bayram, bir yaşında Erzincan'da geçirdiği kazanın ardından, memleketinin kendisini tekrar küllerinden yeşerttiğini söyledi.

Erzincanlı olmaktan gurur duyduğunu ve vizyona giren filme ilginin yüksek olduğunu aktaran Bayram, şöyle devam etti:

"Beni milletvekili yapan şehrime minnettarım. Buğday Tanesi filmi Türk siyasi hayatının ve sinema tarihinin ilk filmi, bu nedenle ayrı bir önem arz ediyor. 10 milyon engellimizi aileleri ile değerlendirdiğinizde yaklaşık 40 milyon insanımızı ilgilendiren bir film. Umuda yolculuk filmi ve vizyonumuz Türkiye vizyonu. Bu filmi başta Erzincanlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletime ve Türkiye'nin yüzyılına armağan ediyorum. Engelliler hayatın her alanında olmalı."

Bayram, evrensel boyutu olan filmin partiler ve siyaset üstü olduğuna da dikkati çekerek, "Çünkü engelliler demek Türkiye ittifakı demek. O yüzden dünyamızda evrensel boyutta da izlenecek bir filmdir. Filmden elde edilecek gelirle de engelli yaşam kültür merkezi yapacağız. Bu film 3 bin 500 kişilik bir ekiple 40 günde çekildi ve 41. günde vizyona girdi. Bu film Türkiye'ye çok güzel ödüller kazandıracak ve dünyada Türkiye'nin yüz akı olacak. Dünyada bu minvalde film olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçek, organik ve orijinal film." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Bayram, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlarla gösterime giren filmi birlikte izledi.

- Film hakkında

Milletvekili Serkan Bayram'ın danışmanlığı ve yönlendirmesiyle Volkan Kapkın tarafından kaleme alınan "Buğday Tanesi" filminin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstlendi.

Yapımı Pro-In Production tarafından gerçekleştirilen filmin müziklerine Yıldıray Gürgen imza attı.

Deniz Arna ile Erkan Bektaş'ın da rol aldığı yapımın çekimleri İstanbul ve Ankara'da yapıldı.

Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesini anlatan film, Türkiye'de 400 salonda, yurt dışında ise 6 ülkede izleyiciyle buluşacak.





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