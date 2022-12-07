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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evinin önünde kazdığı kuyuyu doğal buzdolabı olarak kullanıyor

AA

Evinin önünde kazdığı kuyuyu doğal buzdolabı olarak kullanıyor

ERZİNCAN (AA) - ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'da çiftçilik yapan Veysel Kurt, evinin önünde açtığı yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuyu, kışlık ürünlerini muhafaza ettiği doğal buzdolabı olarak kullanıyor.

Merkeze bağlı Günebakan köyünde çiftçilik yapan 61 yaşındaki Kurt, tarlasında yetiştirdiği sebzeler ile ürettiği süt ürünlerini kış boyunca bozulmadan muhafaza etmek için atadan kalma yöntem kullanıyor.

Evinin önünde açtığı yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğindeki kuyuyu doğal buzdolabı olarak kullanan Kurt, burada patates, havuç, şalgam, peynir ve tereyağı gibi yiyeceklerini depoluyor.

Geleneksel yöntemle sakladığı ürünlerini kış boyunca bozulmadan tüketen Kurt, bu sayede enerji maliyetinden de tasarruf sağlıyor.

Veysel Kurt, AA muhabirine, eskiden elektrik ve buzdolabı bulunmayan dönemlerde insanların gıdalarını toprak altında muhafaza ettiğini söyledi.

Uzun yıllardır bu yöntemle ürünlerini sakladığını ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"Havuç, şalgam, patates ekiyoruz. Bunu kasım ayının sonunda buraya dolduruyoruz ve ağzını kapatıyoruz. Ürünleri nisan ayına kadar yiyoruz. Doğallığı hiç bozulmuyor ve çürümüyor. Hatta burada muhafaza ettiğimiz ürünlerimiz daha sağlıklı. Elektrikten de tasarruf etmiş oluyoruz. Mesela bir buzdolabını çalıştıracağımıza bu kuyu da aynı görevi yapıyor. Bizim için bir tasarruf oluyor."​​​​​​​


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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