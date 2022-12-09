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İyi zeminde futbol oynanması için çimleri 32 yıldır maçlara hazırlıyor

AA

İyi zeminde futbol oynanması için çimleri 32 yıldır maçlara hazırlıyor

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da görev yapan 57 yaşındaki Hikmet Polat, kentte 32 yıldır sahaların çimlerini maçlara hazırlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Polat, futbolcuların iyi zeminde oynaması için uzun yıllardır mesai harcıyor.

Kentteki yeşil sahaların zeminini onarıp bakımını yapan Polat, artık yenilenen 12 bin 981 seyirci kapasiteli Erzincan 13 Şubat Stadyumu'nda çalışıyor.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Anagold 24Erzincanspor'un oynadığı statta düzenli şekilde çimlerin biçilmesi, sulanması, gübrelenmesi ve ilaçlanması gibi çalışmalar yürüten Polat, şehir takımının başarılara ulaşmasında da önemli paya sahip.

- "Çim sahayla sürekli ilgilenmeniz gerekiyor"

Hikmet Polat, AA muhabirine, saha bakımının tecrübe ve özen gerektirdiğini söyledi.

Sahaların günlük bakımlarının bulunduğunu ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Sahaların çimlerine bakmak zahmetli bir iş. Bakım olmazsa çim olmaz. Çim sahanın içinden çıkmamanız gerekiyor ve sürekli ilgilenmeniz gerekiyor. Hem yabancı otu ayırmak hem sulama ve gübrelenmesini yapmak zorundayız. Tabi bununla da kalmıyor. Çimlerin biçimi ve silindir ile basılmasından tutun kök havalandırmasına kadar birçok işlemi var. Her hafta çimleri biçerek sahayı maça hazır hale getiriyoruz. Maçtan sonra tekrar çim sahayı bakıma alıyoruz. Çünkü maç sonrası sahada krampon yaraları oluşuyor. Ne yapsanız maçın ardından saha yıpranıyor. Bakım yapmazsanız çimin bir özelliği kalmıyor."

- "Sahanız kaliteliyse oynanan futbol da güzel oluyor"

Polat, zeminin takımların oyununu da etkilediğini belirterek, "Sahanız ne kadar kaliteliyse oynanan futbol da aynı oranda güzel oluyor. Saha güzel olmazsa futbolcu istediği oyunu oynayamaz. Bazı sahaları futbolcular beğenmiyor. Ancak bizim sahaya futbolcular geldiklerinde sahamızın kalitesini çok beğeniyorlar. Sahamız kaliteli olmazsa futbolcu top oynamak istemiyor. Çünkü kendinde sakatlanma riski gördüğü için toptan uzak duruyor." diye konuştu.

Gelişen teknoloji ile birlikte yeni sahalardaki bakımın eski sahalara oranla daha rahat olduğunu anlatan Polat, "Eskiden sahayı maçlara hazırlamak için bir gün öncesinden gelerek gece sabahlara kadar sahayı maça yetiştirmek için kar temizliği yapıyorduk. O kadar emeğe rağmen dört dörtlük bir temizlik de olmuyordu. Eski sahalarda temizliğin ardından alttan bazen don yapıyordu ve futbolcular oynadıkları maçlarda kayarak kendilerini sakatlıyorlardı. Yeni modern sahamızla artık böyle bir sorunumuz kalmadı." ifadelerini kullandı.

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