Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.
Gökhan G'nin kullandığı 61 UR 090 plakalı otomobil, Çağlayan yolu uygulama noktası bölgesinde Süleyman Ç. yönetimindeki 34 AFF 094 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden Gökhan G. ile araçlarda bulunan H.B, S.A.G, N.Ç, H.D, S.B. ve R.B. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.