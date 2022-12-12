Anagold 24Erzincanspor'dan kalp krizinden vefat eden taraftarla ilgili açıklama:

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ERZİNCAN (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor, dün oynanan Esenler Erokspor maçını tribünde takip eden bir taraftarın kalp krizi sonucu vefatında bazı ihmaller olduğunu ileri sürdü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dün oynanan Esenler Erokspor maçı sırasında bir taraftarın tribünde rahatsızlanması sonrası, aynı tribünde bulunan Erzincan Mengücekgazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile kulüp doktorları tarafından müdahale edildiği belirtildi.

Doktorların müdahalesi sırasında kendilerinin ambulansa ve içindeki ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını belirtmelerine rağmen, ambulansın sahaya giriş yapmasına izin verilmediği iddia edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Seyircilerimizin ve yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızın da ambulansın sahaya girmesi için ısrarla maçın durdurulmasını istemesine rağmen, hakemler ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcileri hiçbir tepki vermeden müsabakayı oynatmaya devam etmişlerdir. Stat içinde bulunan ambulansın saha içine girip, olaya müdahale etmesine müsaade edilmemiştir. Bunun sonucunda taraftarımıza tribünde ilk müdahale doktorlar tarafından yapılmış ancak hastaneye sevk işlemi maçtan 20 dakika sonra yapılabilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen taraftarımız hayatını kaybetmiştir."

"Taraftarımızın hayatını kaybetmesinde maçı durdurmayan hakemlerin ve TFF temsilcilerinin ihmalleri olduğunu düşünüyoruz." denilen açıklamada, "Konu ile ilgili gerekli işlemlerin başlatılması ve bu olayda varsa ihmali olan kişilere gerekli cezanın verilmesi için TFF ile Merkez Hakem Kuruluna gerekli şikayetlerde bulunulmuştur. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunar, hayatını kaybeden taraftarımızın ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, daha önce benzer bir olayın İspanya 1. Ligi'nin 5. haftasında oynanan Cadiz-Barcelona müsabakasının 80. dakikasında yaşandığı belirtilerek, hakemlerin oyunu durdurup, ambulans ve tüm sağlık çalışanlarının müdahale etmesini sağladığı hatırlatıldı.





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