"Turistik Doğu Ekspresi" treni Erzincan'da

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ERZİNCAN (AA) - Sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından Erzincan'a ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferi kapsamında, dün 15.55'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı.

Yaklaşık 18 saatlik yolcuğun ardından 10.35'te Erzincan Tren Garı'na ulaşan "Turistik Doğu Ekspresi" yolcuları, 3 saatlik molanın ardından 13.30'da Erzurum'a hareket edecek.

Molada yolcular, kentin tarihi ve turistik alanlarından gezinti yapacak.

Yolculardan Filiz Başaran, güzel bir yolculuk geçirerek üçüncü kez Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat ettiğini belirtti.

Bir birinden güzel manzaralar arasında seyahat ettiklerini dile getiren Başaran, "Harika bir yolculuktu. Arkadaşlarla gece odamızı süsledik. Çerezler, pasta ve börekler yedik. Grup olarak 8 kişi katıldık. Her şey çok güzel." dedi.

Aygül Özeroğlu da çok güzel bir yolculuk geçirdiklerini ve herkese tavsiye etiğini söyledi.

Tren yolculuğundan mutluluk duyan Emine Şehitli ise "Antalya'da yaşıyorum ve buraya Ankara'dan geldik. Erzincan'ı merak ettik göreceğiz, Erzurum'u da göreceğiz. Yolculuk çok harikaydı keyif aldık eğlendik." diye konuştu.





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