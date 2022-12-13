Tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren taraftar son yolculuğuna uğurlandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Anagold 24Erzincanspor maçını tribünde izlediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 67 yaşındaki Turgay Eren toprağa verildi.

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'ndaki karşılaşmayı izlerken maçın son dakikalarında tribünde fenalaşarak hayatını kaybeden Eren'in cenazesi, Cami-i Kebir Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Eren'in yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Makas, Anagold 24Erzincanspor yöneticileri, futbolcular, taraftarlar ve vatandaşlar katıldı.

11 Aralık'ta, Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'ndaki TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor-Esenler Erokspor maçını izlediği sırada kalp krizi geçiren Eren, sahadaki ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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