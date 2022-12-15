Erzincan'da bıçaklı kavgaya karıştığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bıçaklı kavgada bir kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ulalar Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında O.A. ve T.A. ile U.T. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan U.T. 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan O.A. ve T.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.





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