Erzincanlı öğrenciler polis ağabeylerinin desteğiyle bağlama çalmayı öğreniyor

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da lise öğrencileri, polis ağabeylerinin desteğiyle bağlama çalmayı öğreniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı'nın (ÇOGEP) "Bir Yürek Bir Umut" projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik bağlama kursu düzenledi.

Kurslara katılanlara bağlama hediye eden polisler, öğrencilerin yeni hobi edinerek zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmasını sağlıyor.

Suça sürüklenmiş ya da suça karışma eğilimi olan, sosyal dışlanmaya maruz kalmış, toplumsal bütünleşmeye dahil olmakta yeterli donanıma sahip olmayan, dar gelirli aile üyesi, aile içi şiddet mağduru ya da parçalanmış aileye sahip çocuk ve gençler projenin ana hedef grubu arasında yer alıyor.

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