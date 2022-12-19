Erzincan'da yoğun sis etkili oldu

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da etkili olan sis, kent merkezi ve çevre yolunda görüş mesafesini düşürdü.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentin ana arterlerinden Ordu, Halitpaşa, Fevzipaşa ve 13 Şubat caddelerinde görüş mesafesi, yer yer 10 metreye kadar düştü.

Erzincan'ı Sivas ve Erzurum'a bağlayan çevre yolunda da etkili olan sis nedeniyle önlem alan polis ekipleri, sürücüleri yavaş ilerlemeleri konusunda uyardı.

Farlarını yakan sürücüler, hızlarını düşürerek ilerledi.

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